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Вучич рассказал об отличии приехавших в Сербию украинцев от россиян

08 февраля 2024 07:39
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Сербский президент Александр Вучич отметил, что большая часть украинцев, которые живут в Сербии, говорит по-русски и поддерживают курс Владимира Путина, в то время как россияне, приехавшие в страну, нет. Об этом пишет РИА Новости.

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина...», – сказал он

Вучич также прокомментировал якобы имеющее место российское политическое влияние в государстве, заявив, что никто, кроме граждан Сербии, не может влиять на главу правительства, главу парламента или президента республики. Он добавил, что гордится тем, что является представителем свободной и независимой страны.

# Международная политика # Александр Вучич

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