Международная федерация лыжного спорта продлила санкции в отношении белорусов и россиян

Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) было подтверждено, что в предстоящем сезоне Кубка мира не будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet.

Это постановление было принято на прошедшей в Цюрихе конференции. В поддержку этого решения выступили Швеция и другие скандинавские страны, которые считают, что оснований для допуска российских и белорусских спортсменов нет. Кубок мира по беговым лыжам стартует 24 ноября в финской Руке.