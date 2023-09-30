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Международная федерация лыжного спорта продлила санкции в отношении белорусов и россиян

30 сентября 2023 12:20
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Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) было подтверждено, что в предстоящем сезоне Кубка мира не будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet.

Это постановление было принято на прошедшей в Цюрихе конференции. В поддержку этого решения выступили Швеция и другие скандинавские страны, которые считают, что оснований для допуска российских и белорусских спортсменов нет. Кубок мира по беговым лыжам стартует 24 ноября в финской Руке.

# Международная политика

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