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В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию РФ ракетами Taurus

30 сентября 2023 12:03
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В Германии заявили, что Киев вправе атаковать территории России ракетами Taurus, пишет РИА Новости.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в одном из интервью рассказала, что Германии необходимо в кратчайшие сроки передать крылатые ракеты Taurus Украине, ведь при целенаправленном применении ВСУ этих ракет Киев может нарушить снабжение ВС РФ.

Председатель комитета бундестага по обороне также считает, что удары ВС Украины по российским территориям ракетами Taurus оправданы. А замедления Олафа Шольца в отношении поставок этого типа вооружений Штрак-Циммерман критикует, отмечая, что «длительными раздумьями можно продлить страдания».

# Международная политика

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