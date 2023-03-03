В Словакии установлен антирекорд уровня реальных доходов населения

Новости Словакии. Резко сокращать список покупок приходится жителям Словакии. Там установлен антирекорд уровня реальных доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. Резко сокращать список покупок приходится жителям Словакии. Там установлен антирекорд уровня реальных доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постоянно растущая инфляция привела к девальвации средней заработной платы на 4,5 %. Это самое сильное снижение за последние 22 года. Такие данные приводит статуправление страны. Согласно статистике, в восьми регионах этот показатель еще хуже. В основном такая ситуация сложилась из-за того, что экономика Словакии не может справиться с ростом тарифов на газ и электричество. Кризис затронул практически все отрасли производства.
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