В Словакии установлен антирекорд уровня реальных доходов населения

Постоянно растущая инфляция привела к девальвации средней заработной платы на 4,5 %. Это самое сильное снижение за последние 22 года. Такие данные приводит статуправление страны. Согласно статистике, в восьми регионах этот показатель еще хуже. В основном такая ситуация сложилась из-за того, что экономика Словакии не может справиться с ростом тарифов на газ и электричество. Кризис затронул практически все отрасли производства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!