В Словакии проходят демонстрации против реформы уголовного законодательства

Тысячи словаков по всей стране вышли на протесты против реформы уголовного законодательства. В случае ее проведения уже в январе будет распущена специальная прокуратура, созданная для борьбы со взяточничеством и организованной преступностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.