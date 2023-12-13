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В Словакии проходят демонстрации против реформы уголовного законодательства

13 декабря 2023 08:02
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Тысячи словаков по всей стране вышли на протесты против реформы уголовного законодательства. В случае ее проведения уже в январе будет распущена специальная прокуратура, созданная для борьбы со взяточничеством и организованной преступностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии проходят демонстрации против реформы уголовного законодательства-1

В центре Братиславы прошел многолюдный митинг, где протестующие размахивали государственными флагами и скандировали «Мы не отдадим Словакию». Демонстрантов поддержала и президент страны. Она заявила, что предлагаемые изменения неприемлемы и могут привести к остановке притока средств Европейского союза.

# Акции протеста # Новости Словакии

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