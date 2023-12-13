В Словакии проходят демонстрации против реформы уголовного законодательства

Тысячи словаков по всей стране вышли на протесты против реформы уголовного законодательства. В случае ее проведения уже в январе будет распущена специальная прокуратура, созданная для борьбы со взяточничеством и организованной преступностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Братиславы прошел многолюдный митинг, где протестующие размахивали государственными флагами и скандировали «Мы не отдадим Словакию». Демонстрантов поддержала и президент страны. Она заявила, что предлагаемые изменения неприемлемы и могут привести к остановке притока средств Европейского союза.