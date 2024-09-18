Прямой эфир

В Словакии оценили ущерб от наводнений

18 сентября 2024 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минимум 20 миллионов евро – в Словакии оценили ущерб от наводнений. Из-за стихии погибли семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии оценили ущерб от наводнений-2

Большинство пожилые люди. Повреждено более 6 тысяч домов, люди остались без электричества. Уровень воды в Дунае возле отметки в 10 метров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Синоптики прогнозируют вторую волну наводнения в ближайшие дни. Дожди также затапливают всю Центральную Европу.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский и глава МИД Польши поругались в Киеве
18 сентября 2024 06:04

Зеленский и глава МИД Польши поругались в Киеве

Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе
17 сентября 2024 19:59

Решение Германии ужесточить пограничный контроль раскритиковали в обществе

Почти 3 тысячи человек пострадали в Ливане из-за взрывов пейджеров
17 сентября 2024 19:43

Почти 3 тысячи человек пострадали в Ливане из-за взрывов пейджеров