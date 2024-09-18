Минимум 20 миллионов евро – в Словакии оценили ущерб от наводнений. Из-за стихии погибли семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство пожилые люди. Повреждено более 6 тысяч домов, люди остались без электричества. Уровень воды в Дунае возле отметки в 10 метров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Синоптики прогнозируют вторую волну наводнения в ближайшие дни. Дожди также затапливают всю Центральную Европу.