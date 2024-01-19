В Словакии не утихают массовые акции протеста против решения правительства провести реформу уголовного законодательства. Среди прочего, она подразумевает ликвидацию спецпрокуратуры, которая занимается расследованием громких дел о коррупции и организованной преступности, и смягчение наказания за экономические преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги и демонстрации прошли во всех крупных городах страны. В Братиславе на центральной площади собрались около 30 тысяч человек. И это была самая масштабная по числу участников акция протеста. Люди держали плакаты с требованием отставки премьер-министра и скандировали «Хватит Фицо».

Словаки считают, что предлагаемая реформа станет началом уничтожения демократии. Спецпрокуратура уже отправила в тюрьму некоторых политиков и ведет расследование в отношении еще нескольких. После ее упразднения чиновники и крупные бизнесмены, тесно связанные с правительством и премьером, смогут действовать абсолютно безнаказанно.

То, что творит наш премьер господин Фицо, находится за пределами воображение. Я невероятно злюсь и искренне переживаю за своих внучек и будущего внука. За то, в какой стране они будут жить.

Несмотря на то, что протесты против реформы уголовного законодательства не утихают с конца 2023 года, оппозиция считает, что надежды ее отменить нет. Президент страны Зузана Чапутова, ярый критик премьер-министра Роберта Фицо, пообещала наложить вето на поправки к Уголовному кодексу, если парламент их одобрит. Однако у коалиционного правительства есть возможность обойти это вето. Следующая масштабная акция протеста намечена на 25 января.