В Словакии на выборах президента победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине

Выступающий против поставок оружия Украине Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии, набрав свыше 53 % голосов. Спикер парламента и лидер партии «Голос – социальная демократия» обошел своего главного соперника – оппозиционного кандидата Ивана Коркока, которого поддержали около 47 % избирателей.
Пеллегрини – сторонник нынешнего премьер-министра страны Роберта Фицо. Он выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Политик уже заявил, что его избрание не повлечет за собой поспешного изменения внешней политики Словакии.
Петер Пеллегрини, спикер парламента Словакии, кандидат на президентских выборах:
Я стремлюсь быть президентом, который последовательно выполняет наши международные обязательства и защищает интересы Словацкой Республики и ее граждан. Я готов сделать все, что в моих силах, для достижения этой цели, и я буду активно поддерживать усилия улучшить жизнь людей в Словакии. Кроме того, я поддержанию приверженность Словакии миру.
Президент в Словакии может накладывать вето на законы, принятые парламентом, и назначать судей Конституционного суда. Это может сыграть роль в политической борьбе за будущие реформы премьер-министра Фицо, в руках которого сконцентрирована основная власть.