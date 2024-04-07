В Словакии на выборах президента победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине

Выступающий против поставок оружия Украине Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии, набрав свыше 53 % голосов. Спикер парламента и лидер партии «Голос – социальная демократия» обошел своего главного соперника – оппозиционного кандидата Ивана Коркока, которого поддержали около 47 % избирателей.

Пеллегрини – сторонник нынешнего премьер-министра страны Роберта Фицо. Он выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Политик уже заявил, что его избрание не повлечет за собой поспешного изменения внешней политики Словакии.