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В Словакии на выборах президента победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине

07 апреля 2024 12:22
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Выступающий против поставок оружия Украине Петер Пеллегрини победил на выборах президента в Словакии, набрав свыше 53 % голосов. Спикер парламента и лидер партии «Голос – социальная демократия» обошел своего главного соперника – оппозиционного кандидата Ивана Коркока, которого поддержали около 47 % избирателей.

Пеллегрини – сторонник нынешнего премьер-министра страны Роберта Фицо. Он выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Политик уже заявил, что его избрание не повлечет за собой поспешного изменения внешней политики Словакии.

В Словакии на выборах президента победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине-1

Петер Пеллегрини, спикер парламента Словакии, кандидат на президентских выборах:
Я стремлюсь быть президентом, который последовательно выполняет наши международные обязательства и защищает интересы Словацкой Республики и ее граждан. Я готов сделать все, что в моих силах, для достижения этой цели, и я буду активно поддерживать усилия улучшить жизнь людей в Словакии. Кроме того, я поддержанию приверженность Словакии миру.

Президент в Словакии может накладывать вето на законы, принятые парламентом, и назначать судей Конституционного суда. Это может сыграть роль в политической борьбе за будущие реформы премьер-министра Фицо, в руках которого сконцентрирована основная власть.

# Выборы # Новости Словакии

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