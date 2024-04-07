Прямой эфир

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке французских войск в Украину

07 апреля 2024 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил предложение французского главы Эммануэля Макрона о возможности развертывания войск на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский согласился с предложением разместить на границе с Беларусью иностранных военнослужащих, что позволило бы высвободить резервы Вооруженных сил Украины.

Ранее Макрон анонсировал формирование «девятой коалиции для глубоких ударов», подразумевающей поставку ракет в Украину. Он также отметил, что Франция будет делать все для того, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

Слова вызвали резкую реакцию со сторон НАТО и внутри Франции. В Кремле же отметили, что в ряде стран придерживаются достаточно трезвой точки зрения на возможные последствия таких действий.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Словакии Пеллегрини избран новым президентом страны
07 апреля 2024 11:31

В Словакии Пеллегрини избран новым президентом страны

В США при стрельбе в баре убиты 2 человека
07 апреля 2024 10:44

В США при стрельбе в баре убиты 2 человека

В Польше началось голосование на местных выборах
07 апреля 2024 08:24

В Польше началось голосование на местных выборах

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет
07 апреля 2024 08:10

Часть Казахстана ушла под воду! Паводки стали самыми масштабными за последние 80 лет

Французские фермеры высыпали под ноги прохожим яблоки, которые портятся на складах аграриев
06 апреля 2024 16:47

Французские фермеры высыпали под ноги прохожим яблоки, которые портятся на складах аграриев

Госдолг стран Запада достиг 54 трлн долларов
06 апреля 2024 16:47

Госдолг стран Запада достиг 54 трлн долларов

В Париже пасмурно, теплее всего – в Афинах. Климатический расклад по Европе
06 апреля 2024 14:58

В Париже пасмурно, теплее всего – в Афинах. Климатический расклад по Европе

Дмитрий Песков: спортсмены сами принимают решение об участии в ОИ-2024
06 апреля 2024 12:12

Дмитрий Песков: спортсмены сами принимают решение об участии в ОИ-2024

Над Белгородской областью уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire
06 апреля 2024 11:37

Над Белгородской областью уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire

Сырский сообщил о сложной обстановке и постоянном наступлении россиян
06 апреля 2024 11:15

Сырский сообщил о сложной обстановке и постоянном наступлении россиян

Мексика разрывает дипотношения с Эквадором
06 апреля 2024 10:46

Мексика разрывает дипотношения с Эквадором

Польша подняла в небо военные самолёты из-за действий России в Украине
06 апреля 2024 10:15

Польша подняла в небо военные самолёты из-за действий России в Украине