Зеленский поддержал идею Макрона об отправке французских войск в Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил предложение французского главы Эммануэля Макрона о возможности развертывания войск на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский согласился с предложением разместить на границе с Беларусью иностранных военнослужащих, что позволило бы высвободить резервы Вооруженных сил Украины.

Ранее Макрон анонсировал формирование «девятой коалиции для глубоких ударов», подразумевающей поставку ракет в Украину. Он также отметил, что Франция будет делать все для того, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

Слова вызвали резкую реакцию со сторон НАТО и внутри Франции. В Кремле же отметили, что в ряде стран придерживаются достаточно трезвой точки зрения на возможные последствия таких действий.