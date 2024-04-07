В Словакии Пеллегрини избран новым президентом страны

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который осуждал поставку вооружений в Украину, стал президентом Словакии, получив 53,12% голосов. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал поражение и поздравил Пеллегрини с победой. В поддержку новоизбранного лидера Словакии проголосовали 1 409 255 человек, а за Корчока – 1 243 709 граждан.

Ранее Пеллегрини отмечал, что не позволит отправить в Украину словацких военнослужащих, и высказал опасения по поводу продолжения процесса вооружения Украины. Он особо выделил, что это не принесет никаких других результатов, помимо гибели людей, и бедствия.