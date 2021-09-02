Прямой эфир

В Словакии и Канаде прошли массовые протесты против антиковидных действий властей

02 сентября 2021 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Словакии прошли массовые антиправительственные протесты. В Братиславе несколько сотен демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента и другие улицы в центре столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии и Канаде прошли массовые протесты против антиковидных действий властей-1

Несколько человек пытались проникнуть в здание парламента. Полиция, включая бойцов спецназа, вступила в стычки с демонстрантами. Против наиболее агрессивных участников акции применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В Словакии и Канаде прошли массовые протесты против антиковидных действий властей-4

Протестующие требовали отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Причиной стало недовольство введенными в стране антиковидными ограничениями, которые, по их мнению, являются нарушением конституции и прав человека.

В Словакии и Канаде прошли массовые протесты против антиковидных действий властей-7

Массовые акции протеста против обязательной вакцинации и введения в стране ковид-паспортов прошли и в Канаде. Без них людей не будут пускать в кафе, рестораны и развлекательные учреждения. По мнению протестующих, этим нарушаются их права, гарантированные местным законодательством. Некоторые участники акций действия властей и вовсе сравнили с порядками в нацистской Германии.

# Акции протеста # Зузана Чапутова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера
02 сентября 2021 15:22

В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера

В Канаде сравнили действия властей с нацистской Германией. Здесь протестуют против обязательной вакцинации
02 сентября 2021 14:35

В Канаде сравнили действия властей с нацистской Германией. Здесь протестуют против обязательной вакцинации

Польша ввела режим ЧП в регионах на границе с Беларусью
02 сентября 2021 13:58

Польша ввела режим ЧП в регионах на границе с Беларусью