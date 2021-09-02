В Словакии и Канаде прошли массовые протесты против антиковидных действий властей

В Словакии прошли массовые антиправительственные протесты. В Братиславе несколько сотен демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента и другие улицы в центре столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько человек пытались проникнуть в здание парламента. Полиция, включая бойцов спецназа, вступила в стычки с демонстрантами. Против наиболее агрессивных участников акции применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Протестующие требовали отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Причиной стало недовольство введенными в стране антиковидными ограничениями, которые, по их мнению, являются нарушением конституции и прав человека.