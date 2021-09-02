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В Канаде сравнили действия властей с нацистской Германией. Здесь протестуют против обязательной вакцинации

02 сентября 2021 14:35
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Новости Канады. Массовые акции протеста против обязательной вакцинации и введения в стране COVID-паспортов прошли в Канаде. Без них людей не будут пускать в кафе, рестораны и развлекательные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде сравнили действия властей с нацистской Германией. Здесь протестуют против обязательной вакцинации-1

По мнению протестующих, этим нарушаются их права, гарантированные местным законодательством. Некоторые участники акций действия властей и вовсе сравнили с порядками в нацистской Германии.

# Акции протеста # Фотофакт

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