В Канаде сравнили действия властей с нацистской Германией. Здесь протестуют против обязательной вакцинации

Новости Канады. Массовые акции протеста против обязательной вакцинации и введения в стране COVID-паспортов прошли в Канаде. Без них людей не будут пускать в кафе, рестораны и развлекательные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.