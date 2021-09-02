В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера

Зеленский совершил свой первый визит в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом, которую очень ждал и которая неоднократно откладывалась по инициативе американской стороны.
Зеленский совершил свой первый визит в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом, которую очень ждал и которая неоднократно откладывалась по инициативе американской стороны.
Но теплоту момента подпортил неприятный казус. При представлении американскому коллеге Зеленского назвали «Левински». Случай комичный, но бывшему комику, похоже, не привыкать.
О чем говорили более двух часов два президента, стало известно не сразу. Об итогах встречи лидеров Украины и США можно узнать здесь.