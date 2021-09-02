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В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера

02 сентября 2021 15:22
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Зеленский совершил свой первый визит в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом, которую очень ждал и которая неоднократно откладывалась по инициативе американской стороны.

В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера-1

Но теплоту момента подпортил неприятный казус. При представлении американскому коллеге Зеленского назвали «Левински». Случай комичный, но бывшему комику, похоже, не привыкать.

О чем говорили более двух часов два президента, стало известно не сразу. Об итогах встречи лидеров Украины и США можно узнать здесь.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден # Фотофакт

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