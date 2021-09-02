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Польша ввела режим ЧП в регионах на границе с Беларусью

02 сентября 2021 13:58
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Новости Польши. Польша ввела чрезвычайное положение у белорусской границы. Это вызвано ситуацией с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша ввела режим ЧП в регионах на границе с Беларусью-1

Режим ЧП будет действовать на участке границы на отдалении 3 км от нее. Решение коснется 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. Там запрещены массовые и увеселительные мероприятия, усиливаются дежурства полиции и вводится контроль документов.

# Беженцы # Фотофакт

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