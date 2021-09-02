Польша ввела режим ЧП в регионах на границе с Беларусью

Новости Польши. Польша ввела чрезвычайное положение у белорусской границы. Это вызвано ситуацией с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим ЧП будет действовать на участке границы на отдалении 3 км от нее. Решение коснется 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. Там запрещены массовые и увеселительные мероприятия, усиливаются дежурства полиции и вводится контроль документов.