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В словацкой гимназии ученик с ножом зарезал насмерть двух человек

17 января 2025 08:11
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Словацкий город Спишска-Стара-Вес повергло в шок жестокое нападение в местной гимназии. Погибли ученик и заместитель директора. Еще один школьник получил серьезные ранения и сейчас находится в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В словацкой гимназии ученик с ножом зарезал насмерть двух человек-2

По неустановленным пока причинам один из учащихся пришел в учреждение с ножом и набросился на своих одноклассников. Ему удалось скрыться с места преступления, но вскоре полиция задержала нападавшего. Глава Словакии назвал случившееся страшной трагедией. Власти обещают обезопасить учащихся и преподавателей. Отметим, что в республике подобные нападения происходят нечасто, но за последние годы было несколько подобных инцидентов.

# ЧП # Нападение

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