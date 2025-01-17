В словацкой гимназии ученик с ножом зарезал насмерть двух человек

Словацкий город Спишска-Стара-Вес повергло в шок жестокое нападение в местной гимназии. Погибли ученик и заместитель директора. Еще один школьник получил серьезные ранения и сейчас находится в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неустановленным пока причинам один из учащихся пришел в учреждение с ножом и набросился на своих одноклассников. Ему удалось скрыться с места преступления, но вскоре полиция задержала нападавшего. Глава Словакии назвал случившееся страшной трагедией. Власти обещают обезопасить учащихся и преподавателей. Отметим, что в республике подобные нападения происходят нечасто, но за последние годы было несколько подобных инцидентов.