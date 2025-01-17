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Гол Овечкина помог. «Вашингтон» победил «Оттаву» в НХЛ

17 января 2025 07:56
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Оттавой», в результате чего его общее число голов в НХЛ достигло 874. Об этом пишет ТАСС.

По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Кроме того, Овечкин побил и рекорд Яромира Ягра по числу вратарей, забивавших в ворота соперников, - 179. 

Гол Овечкина помог. «Вашингтон» победил «Оттаву» в НХЛ-1

Фото: pixabay

В следующем матче он может повторить рекорд Ягра по числу победных голов в НХЛ. Гол Александра Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу со счетом 1:0. На его счету 21 гол и 33 очка в 29 играх этого сезона.

Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион с 65 очками в 45 матчах, а «Оттава» занимает пятое месте в Атлантическом дивизионе с 48 очками в 44 играх. В следующей игре «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», а «Оттава» примет «Бостон».

# Хоккей

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