Гол Овечкина помог. «Вашингтон» победил «Оттаву» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Оттавой», в результате чего его общее число голов в НХЛ достигло 874. Об этом пишет ТАСС.

По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Кроме того, Овечкин побил и рекорд Яромира Ягра по числу вратарей, забивавших в ворота соперников, - 179.