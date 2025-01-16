Команда Трампа разработает план завершения конфликта в Украине
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по введению санкций против России, чтобы содействовать урегулированию между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
В стратегии предусмотрены два варианта: ослабление режима санкций на пути к достижению договоренности или их ужесточение для давления на Россию.
Фото: Instagram_realdonaldtrump
Среди возможных мер – повышение потолка цен на нефть или усиление второстепенных санкций. Трамп рассчитывает провести с Путиным переговоры в течение шести месяцев и обещал урегулировать украинский конфликт мирным путем.
Российская Федерация считает, что это слишком сложная проблема для простого решения.