Команда Трампа разработает план завершения конфликта в Украине

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по введению санкций против России, чтобы содействовать урегулированию между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В стратегии предусмотрены два варианта: ослабление режима санкций на пути к достижению договоренности или их ужесточение для давления на Россию.