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Команда Трампа разработает план завершения конфликта в Украине

16 января 2025 14:26
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Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию по введению санкций против России, чтобы содействовать урегулированию между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В стратегии предусмотрены два варианта: ослабление режима санкций на пути к достижению договоренности или их ужесточение для давления на Россию.

Команда Трампа разработает план завершения конфликта в Украине-1

Фото: Instagram_realdonaldtrump

Среди возможных мер – повышение потолка цен на нефть или усиление второстепенных санкций. Трамп рассчитывает провести с Путиным переговоры в течение шести месяцев и обещал урегулировать украинский конфликт мирным путем.

Российская Федерация считает, что это слишком сложная проблема для простого решения.

# Международная политика # Дональд Трамп

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