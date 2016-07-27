В Сирии теракт на границе с Турцией: 40 человек погибли, более 100 ранены

Новости Сирии.

Свыше 40 человек погибли и более 100 – ранены.

Взрыв на северо-востоке Сирии, возле границы с Турцией, уже расценили как теракт. Снаряд уничтожил несколько построек. Сообщается, что бомбу заложили в грузовик, где она и взорвалась.

Причем припаркован автомобиль был возле воинской части.

Исламское государство спустя считанные минуты после инцидента объявило, что это их рук дело. Отметим, что организация уже неоднократно атаковала города населенные преимущественно курдами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.