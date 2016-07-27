Прямой эфир

В Сирии теракт на границе с Турцией: 40 человек погибли, более 100 ранены

27 июля 2016 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии.

Свыше 40 человек погибли и более 100 – ранены.

Взрыв на северо-востоке Сирии, возле границы с Турцией, уже расценили как теракт. Снаряд уничтожил несколько построек. Сообщается, что бомбу заложили в грузовик, где она и взорвалась.

Причем припаркован автомобиль был возле воинской части.

Исламское государство спустя считанные минуты после инцидента объявило, что это их рук дело. Отметим, что организация уже неоднократно атаковала города населенные преимущественно курдами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лесной пожар лишил заработка жителей греческого острова Хиос
27 июля 2016 12:14

Лесной пожар лишил заработка жителей греческого острова Хиос

Во Франции бастуют работники крупнейшего авиаперевозчика
27 июля 2016 12:12

Во Франции бастуют работники крупнейшего авиаперевозчика

Террористы из Еревана взяли в заложники врачей
27 июля 2016 11:43

Террористы из Еревана взяли в заложники врачей