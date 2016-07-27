Прямой эфир

Во Франции бастуют работники крупнейшего авиаперевозчика

27 июля 2016 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Франция нелётная. И причиной тому не погода, а забастовка крупнейшего авиаперевозчика. Ровно на неделю бортпроводники, а там и пилоты подтянутся, уходят бастовать.

Таким образом, каждый четвертый рейс в пятой республике не состоится.  

Требования работников такие же, как и во все предыдущие стачки: мало платят, срок действия трудовых договоров короткий, до кучи и новый трудовой кодекс приняло правительство. А в нем чётко прописано: недовольных – увольнять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

Другие новости рубрики

Все новости
Террористы из Еревана взяли в заложники врачей
27 июля 2016 11:43

Террористы из Еревана взяли в заложники врачей

Из-за тайфуна в китайской провинции Хайнань погибли уже 69 человек
27 июля 2016 08:57

Из-за тайфуна в китайской провинции Хайнань погибли уже 69 человек

Кто на самом деле должен был стать кандидатом от демократов на выборах в США?
27 июля 2016 08:54

Кто на самом деле должен был стать кандидатом от демократов на выборах в США?