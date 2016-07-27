Во Франции бастуют работники крупнейшего авиаперевозчика

Новости Франции. Франция нелётная. И причиной тому не погода, а забастовка крупнейшего авиаперевозчика. Ровно на неделю бортпроводники, а там и пилоты подтянутся, уходят бастовать.

Таким образом, каждый четвертый рейс в пятой республике не состоится.

Требования работников такие же, как и во все предыдущие стачки: мало платят, срок действия трудовых договоров короткий, до кучи и новый трудовой кодекс приняло правительство. А в нем чётко прописано: недовольных – увольнять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.