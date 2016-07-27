Террористы из Еревана взяли в заложники врачей

Новости Армении. В Ереване радикалы в захваченном полицейском участке взяли в заложники врачей. Члены вооруженной группировки заявили, что им требуется помощь медиков, а когда те прибыли на место, их пленили.

Напомним: 10 дней назад Вооруженная группа лиц взяла в заложники 7 полицейских, которых спустя почти неделю отпустили.

Преступники продолжают удерживать здание. Они требуют освободить их ранее арестованного лидера, а также президента страны от занимаемой должности. Стражи порядка продолжают вести переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.