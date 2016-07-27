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Лесной пожар лишил заработка жителей греческого острова Хиос

27 июля 2016 12:14
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Новости Греции. На юге острова Хиос сразу несколько населенных пунктов находятся в зоне поражения огня. По официальным данным, на этой территории проживает 50 тысяч островитян.

Огонь уже охватил крупный лесной массив и проглотил пару деревень.

Обошлось без жертв: часть людей эвакуировали специалисты, остальные – бежали сами. Куда серьезнее для людей финансовый ущерб. Гектары оливковых рощ превратились в пепелище, а это основной заработок жителей Хиоса.

Победить огонь и ветер у спасателей пока не получается. На помощь летит авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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