Лесной пожар лишил заработка жителей греческого острова Хиос

Новости Греции. На юге острова Хиос сразу несколько населенных пунктов находятся в зоне поражения огня. По официальным данным, на этой территории проживает 50 тысяч островитян.

Огонь уже охватил крупный лесной массив и проглотил пару деревень.

Обошлось без жертв: часть людей эвакуировали специалисты, остальные – бежали сами. Куда серьезнее для людей финансовый ущерб. Гектары оливковых рощ превратились в пепелище, а это основной заработок жителей Хиоса.

Победить огонь и ветер у спасателей пока не получается. На помощь летит авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.