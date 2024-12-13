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Украина запросила импорт электричества у пяти соседних стран

13 декабря 2024 16:23
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После того как энергетическая система Украины была разрушена, «Укрэнерго» обратилась к пяти соседним государствам с просьбой об импорте электроэнергии: Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдове. Импорт составит 13 447 МВт в час с максимальной мощностью до 1 098 МВт. Об этом пишет РИА Новости.

Во всех регионах действуют почасовые блэкауты и ограничение подачи электроэнергии. Ранее российский удар был нанесен в ответ на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. Министерство обороны РФ заявило, что все цели были поражены.

# ЧП # Украина

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