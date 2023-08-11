У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди, несмотря на аномальную жару

Новости Испании. На пути к искусству жара не помеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди. Познакомиться с европейским изобразительным искусством всегда был много желающих, но на этот раз их число должно было снизиться из-за аномальных температур, предполагали сотрудники, но не тут-то было.

Стив Аллен, турист:

Мы берем с собой несколько бутылок. А еще покупаем мороженое, стараемся держаться подальше от солнца. Все не так уж и плохо.