У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди, несмотря на аномальную жару
Новости Испании. На пути к искусству жара не помеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди. Познакомиться с европейским изобразительным искусством всегда был много желающих, но на этот раз их число должно было снизиться из-за аномальных температур, предполагали сотрудники, но не тут-то было.
Стив Аллен, турист:
Мы берем с собой несколько бутылок. А еще покупаем мороженое, стараемся держаться подальше от солнца. Все не так уж и плохо.
Это уже третья тепловая волна в Испании за это лето. И именно сегодня ожидается пик жары, говорят синоптики. Столбики термометра поднимутся до 45 градусов по Цельсию.