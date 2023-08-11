Прямой эфир

У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди, несмотря на аномальную жару

11 августа 2023 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. На пути к искусству жара не помеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди. Познакомиться с европейским изобразительным искусством всегда был много желающих, но на этот раз их число должно было снизиться из-за аномальных температур, предполагали сотрудники, но не тут-то было.

У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди, несмотря на аномальную жару-1

Стив Аллен, турист:
Мы берем с собой несколько бутылок. А еще покупаем мороженое, стараемся держаться подальше от солнца. Все не так уж и плохо.

У музея Прадо в Испании выстроились гигантские очереди, несмотря на аномальную жару-4

Это уже третья тепловая волна в Испании за это лето. И именно сегодня ожидается пик жары, говорят синоптики. Столбики термометра поднимутся до 45 градусов по Цельсию.

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
11 августа 2023 08:36

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Французский политик Филиппо: переброска польских войск к Беларуси может привести к мировой войне
11 августа 2023 08:22

Французский политик Филиппо: переброска польских войск к Беларуси может привести к мировой войне

Вучич ждет Путина на саммите в КНР в октябре
11 августа 2023 08:21

Вучич ждет Путина на саммите в КНР в октябре