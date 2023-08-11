Больше не нужны большие тренажёры. Британские учёные придумали новый подход к спорту

Новости Великобритании. Метавселенная фитнеса появилась в Британии. Молодые ученые придумали новый подход к спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они разработали технологию, которая сочетает в себе иммерсионные тренировки и электростимуляцию мышц. Это намного эффективнее, говорят авторы стартапа. Они также разработали специальное приложение. Оно позволяет пользователям принимать участие в виртуальных занятиях в тренажерном зале.