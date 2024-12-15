В Сирии мародёры разграбили средиземноморский курорт

Как сообщают местные СМИ, толпа мародеров разгромила и разграбила один из красивейших курортов, расположенных на побережье Средиземного моря. Люди выносили из отелей все, что могли найти: мебель, технику, угоняли припаркованные там мотоциклы и автомобили. Пока вместо налаживания мирной жизни и экономики, которая могла бы зарабатывать и за счет туризма, люди вынуждены прятаться от многочисленных вооруженных групп террористов, которые теперь беспрепятственно передвигаются по Сирии.