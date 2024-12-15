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В Сирии мародёры разграбили средиземноморский курорт

15 декабря 2024 11:15
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Жители Сирии продолжают пожинать плоды демократии и порядка, о которой громко заявили новые власти после свержения президента Башара Асада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии мародёры разграбили средиземноморский курорт-2

Как сообщают местные СМИ, толпа мародеров разгромила и разграбила один из красивейших курортов, расположенных на побережье Средиземного моря. Люди выносили из отелей все, что могли найти: мебель, технику, угоняли припаркованные там мотоциклы и автомобили. Пока вместо налаживания мирной жизни и экономики, которая могла бы зарабатывать и за счет туризма, люди вынуждены прятаться от многочисленных вооруженных групп террористов, которые теперь беспрепятственно передвигаются по Сирии.

# Новости Сирии # Международная политика

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