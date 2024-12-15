Захарова: киевский режим понесёт наказание за убийства журналистов РФ

Виновные в смерти российских журналистов будут наказаны. Об этом в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что «украинские головорезы» ведут целенаправленную охоту за журналистами и военными корреспондентами РФ. Такая ситуация сложилась из-за «попустительства и даже поощрения» на протяжении многих лет подобных методов террористического характера со стороны кураторов из стран Запада «киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур», в чьи прямые обязанности входит осуществление защиты безопасности работников средств массовой информации без каких-либо различий, подчеркнула дипломат.

«В уходящем году от рук боевиков преступного киевского режима погибли С. Еремин, В. Кожин, Н. Цицаги, Ю. Кузнецова», сообщила Захарова.