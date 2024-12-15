Прямой эфир

ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

15 декабря 2024 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телеканал ABC News обязуется выплатить 15 млн долларов президентской библиотеке Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Весной текущего года Трампом был подан иск к ABC News. Стартом для дела о клевете в отношении политика стало то, что один из ведущих телеканала сказал, что Трамп признан виновным в изнасиловании американской писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о сексуальных домогательствах.

«ABC News согласился заплатить 15 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, чтобы урегулировать дело», – сказано в публикации на веб-сайте телеканала.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Российские военные взяли под контроль Пушкино и Весёлый Гай в ДНР
15 декабря 2024 10:44

Российские военные взяли под контроль Пушкино и Весёлый Гай в ДНР

Захарова: киевский режим понесёт наказание за убийства журналистов РФ
15 декабря 2024 10:31

Захарова: киевский режим понесёт наказание за убийства журналистов РФ

Вице-канцлер ФРГ Хабек: предприятия в Германии загнаны в угол
15 декабря 2024 10:05

Вице-канцлер ФРГ Хабек: предприятия в Германии загнаны в угол