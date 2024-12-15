ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

Телеканал ABC News обязуется выплатить 15 млн долларов президентской библиотеке Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Весной текущего года Трампом был подан иск к ABC News. Стартом для дела о клевете в отношении политика стало то, что один из ведущих телеканала сказал, что Трамп признан виновным в изнасиловании американской писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о сексуальных домогательствах.

«ABC News согласился заплатить 15 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, чтобы урегулировать дело», – сказано в публикации на веб-сайте телеканала.