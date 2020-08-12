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В Нидерландах ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию

12 августа 2020 08:32
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Новости Нидерландов. В Нидерландах разоблачили преступную сеть наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию-1

Лабораторию по производству кокаина правоохранители ликвидировали в ходе рейда в школе верховой езды на северо-востоке страны. Уничтожены десятки тысяч литров химикатов, а также 100 килограммов наркотиков.

В Нидерландах ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию-4

Эту лабораторию уже назвали самой крупной из всех когда-либо обнаруженных в стране. На объекте производили до 200 килограммов кокаина в день с розничной стоимостью до 8 миллионов евро. Задержаны 17 человек, 13 из них колумбийцы.

# Наркотики # Фотофакт

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