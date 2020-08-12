В Нидерландах ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию

Лабораторию по производству кокаина правоохранители ликвидировали в ходе рейда в школе верховой езды на северо-востоке страны. Уничтожены десятки тысяч литров химикатов, а также 100 килограммов наркотиков.

Эту лабораторию уже назвали самой крупной из всех когда-либо обнаруженных в стране. На объекте производили до 200 килограммов кокаина в день с розничной стоимостью до 8 миллионов евро. Задержаны 17 человек, 13 из них – колумбийцы.