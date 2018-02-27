Прямой эфир

В Сингапуре хотят запретить освещать в СМИ действия полиции во время терактов

27 февраля 2018 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сингапура. В Сингапуре планируют запретить освещать действия полиции во время терактов и различных правонарушений.

В Сингапуре хотят запретить освещать в СМИ действия полиции во время терактов-1

Согласно поправкам к закону о поддержании общественного порядка и безопасности, внесенным на рассмотрение, журналистов к местам преступлений пускать больше не будут. Речь идет о запрете любого вида фото- и видео съемок, а также рассылок текстовых и голосовых сообщений о ходе операции. Касаться это будет и очевидцев происшествий, не имеющих отношения к СМИ.

Нарушителям может грозить штраф в размере 15 тысяч долларов и даже лишение свободы на срок до двух лет. По мнению правоохранителей, бесконтрольное распространение текстовой и видеоинформации в сетях может предоставить террористам дополнительные сведения и стать причиной гибели людей.

# Фотофакт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах в магазине одежды прогремел взрыв. Что известно о ЧП?
27 февраля 2018 12:55

В Афинах в магазине одежды прогремел взрыв. Что известно о ЧП?

Гибель людей, отмена авиарейсов и многокилометровые пробки. Аномальные морозы и снег пришли в Европу
27 февраля 2018 12:05

Гибель людей, отмена авиарейсов и многокилометровые пробки. Аномальные морозы и снег пришли в Европу

В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки
27 февраля 2018 09:55

В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки