В Сингапуре хотят запретить освещать в СМИ действия полиции во время терактов

Согласно поправкам к закону о поддержании общественного порядка и безопасности, внесенным на рассмотрение, журналистов к местам преступлений пускать больше не будут. Речь идет о запрете любого вида фото- и видео съемок, а также рассылок текстовых и голосовых сообщений о ходе операции. Касаться это будет и очевидцев происшествий, не имеющих отношения к СМИ.

Нарушителям может грозить штраф в размере 15 тысяч долларов и даже лишение свободы на срок до двух лет. По мнению правоохранителей, бесконтрольное распространение текстовой и видеоинформации в сетях может предоставить террористам дополнительные сведения и стать причиной гибели людей.