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В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки

27 февраля 2018 09:55
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Новости Болгарии. Последствия непогоды устраняют в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки-1

На страну обрушились снегопады и сильный ветер. В некоторых районах выпало около 40 сантиметров осадков. Налипание снега привело к обрывам на линиях электропередачи. На трассах возникли многокилометровые пробки, а в софийском аэропорту из-за плохой видимости задерживаются десятки авиарейсов.

Во избежание несчастных случаев в школах до 1 марта отменены занятия. В ликвидации последствий стихии задействованы сотни аварийных бригад, а также армейские подразделения.

В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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