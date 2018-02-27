В Болгарии из-за сильных снегопадов задерживают десятки авиарейсов, на трассах многокилометровые пробки

Новости Болгарии. Последствия непогоды устраняют в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страну обрушились снегопады и сильный ветер. В некоторых районах выпало около 40 сантиметров осадков. Налипание снега привело к обрывам на линиях электропередачи. На трассах возникли многокилометровые пробки, а в софийском аэропорту из-за плохой видимости задерживаются десятки авиарейсов.

Во избежание несчастных случаев в школах до 1 марта отменены занятия. В ликвидации последствий стихии задействованы сотни аварийных бригад, а также армейские подразделения.