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В Афинах в магазине одежды прогремел взрыв. Что известно о ЧП?

27 февраля 2018 12:55
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Новости Греции. В Афинах прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в магазине одежды в южном столичном районе рано утром. ЧП обошлось без пострадавших, однако владельцам торговой точки нанесен серьезный материальный ущерб. Что стало причиной происшествия – неизвестно. По данным правоохранителей, никаких сообщений о возможном взрыве в участки не поступало. На месте работают специалисты отдела по обезвреживанию бомб, которые установят детали произошедшего.

# Фотофакт # Взрыв

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