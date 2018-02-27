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Гибель людей, отмена авиарейсов и многокилометровые пробки. Аномальные морозы и снег пришли в Европу

27 февраля 2018 12:05
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Новости Европы. Аномальные морозы сейчас господствуют практически по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гибель людей, отмена авиарейсов и многокилометровые пробки. Аномальные морозы и снег пришли в Европу-1

Во Франции непогода привела к гибели трех человек. Столбики термометров опустились до -10 градусов. Последний, красный уровень опасности действует на территории Болгарии. До 1 марта отменены занятия в школах. В некоторых районах выпало около 40-ка сантиметров осадков.

Гибель людей, отмена авиарейсов и многокилометровые пробки. Аномальные морозы и снег пришли в Европу-4

Опасные показатели на термометрах фиксируют и в Бельгии. Власти оказывают помощь самой уязвимой в такое время прослойке населения – бездомным.

Заметает Германию, Великобританию, Польшу и даже теплые Италию и Испанию. Непогода привела к отмене авиарейсов, нарушению автомобильного, железнодорожного и паромного сообщения.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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