В Сиэтле участники протестов пытались взорвать полицейский участок

Новости США. Около полусотни человек были задержаны в Сиэтле в ходе уличных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники протестов подожгли строительный вагончик на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и предприняли попытку взорвать стены полицейского участка.

Десятки правоохранителей, которые пытались усмирить агрессивную толпу, получили ранения. У них ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие забрасывали полицейских камнями, бутылками и файерами.