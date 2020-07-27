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Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?

27 июля 2020 06:49
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Новости Австрии. С 27 июля Австрия ужесточает правила въезда на свою территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны создали так называемый «красный список» государств и регионов, при прибытии из которых потребуется соблюдение ряда условий.

Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?-1

В частности, необходимо наличие документа об отрицательном результате теста на коронавирус. В список вошли 32 страны. Нововведение не коснется ряда лиц. Исключение сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств и международных организаций.

Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?-4

Кроме того, транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений.

# Коронавирус # Фотофакт

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