Австрия ужесточила правила въезда на свою территорию: кого не коснутся ограничения?

Новости Австрии. С 27 июля Австрия ужесточает правила въезда на свою территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны создали так называемый «красный список» государств и регионов, при прибытии из которых потребуется соблюдение ряда условий.

В частности, необходимо наличие документа об отрицательном результате теста на коронавирус. В список вошли 32 страны. Нововведение не коснется ряда лиц. Исключение сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств и международных организаций.