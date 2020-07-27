Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины

Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22 июля приняла Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Кроме того, будет запрещена наступательная и разведывательно-диверсионная деятельность, а также размещение тяжелой артиллерии в населенных пунктах.