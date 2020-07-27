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Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины

27 июля 2020 06:28
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Новости Украины. 27 июля вступает в силу договор о полном прекращении огня в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее соглашение 22 июля приняла Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины-1

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины-3

Кроме того, будет запрещена наступательная и разведывательно-диверсионная деятельность, а также размещение тяжелой артиллерии в населенных пунктах.

Положения договора будут соблюдаться на весь период до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Вступает в силу договор о полном прекращении огня на востоке Украины-6

Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей.

# Международная политика # Фотофакт

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