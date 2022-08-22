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В Швейцарии заявили, что США обогащаются на поставках газа в Европу

22 августа 2022 09:19
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США обогащаются на поставках газа в Европу. Об этом пишет швейцарская газета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штаты активно заняли европейский рынок. А компании, которые продают американский газ в Европу, стремительно богатеют. Речь идет о сотнях миллионов долларов.

В Швейцарии заявили, что США обогащаются на поставках газа в Европу-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Доля поставок голубого топлива из США в Европу за год выросла с 20 до 60 %. Поэтому швейцарские журналисты вовсе не считают Америку спасителем. Вашингтон лишь делает вид, что хочет помочь. Соединенные Штаты продают газ Европе не из альтруизма: разница в цене на двух континентах огромна, и в Европе он кратно дороже.

# Международная политика # Татьяна Савчик # Фотофакт

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