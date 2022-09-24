Тайфун принёс рекордные осадки в Японию, часть дорог уничтожена оползнями

Новости Японии. Тайфун «Нанмадол» принес рекордные осадки в страну. Один из крупнейших штормов за последние годы унес жизни минимум двоих человек. Около 340 тысяч домов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушено движение транспорта. Часть дорог уничтожена оползнями. Более 800 авиарейсов отменены. Сейчас шторм движется со скоростью 35 км/ч. Предположительно, в течение суток он накроет центральную Японию. Власти опасаются за промышленный центр страны, однако сделать со стихией ничего не могут. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не улучшится.