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В Петергофе люди просят повторить праздник фонтанов

24 сентября 2022 20:19
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Новости России. Люди просят повторить праздник фонтанов в Петергофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петергофе люди просят повторить праздник фонтанов-1

Желающих было так много, что разместить всех пришедших за раз не получилось. А посмотреть прощальный танец фонтанов люди, в том числе туристы, все же хотели, ведь для некоторых он даже стал целью визита. Так что власти решили провести мероприятие еще раз – завтра, 25 сентября. Программа будет точно такой же, но градус ожидания это нисколько не снижает.

В Петергофе люди просят повторить праздник фонтанов-4

Из Нижнего Новгорода приехали. Спустя два года хотим посмотреть, что случилось, что изменилось.

Ежегодно тема праздника меняется. В этот раз мероприятие было посвящено Петру I: отмечали 350 лет со дня его рождения. Фестиваль проходит дважды в год. Весной и осенью, знаменуя открытие и закрытие сезона фонтанов в Петергофе.

# Праздники # Новости России # Фотофакт

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