В Петергофе люди просят повторить праздник фонтанов

Желающих было так много, что разместить всех пришедших за раз не получилось. А посмотреть прощальный танец фонтанов люди, в том числе туристы, все же хотели, ведь для некоторых он даже стал целью визита. Так что власти решили провести мероприятие еще раз – завтра, 25 сентября. Программа будет точно такой же, но градус ожидания это нисколько не снижает.