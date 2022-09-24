В Петергофе люди просят повторить праздник фонтанов

Новости России. Люди просят повторить праздник фонтанов в Петергофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Люди просят повторить праздник фонтанов в Петергофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающих было так много, что разместить всех пришедших за раз не получилось. А посмотреть прощальный танец фонтанов люди, в том числе туристы, все же хотели, ведь для некоторых он даже стал целью визита. Так что власти решили провести мероприятие еще раз – завтра, 25 сентября. Программа будет точно такой же, но градус ожидания это нисколько не снижает.
Из Нижнего Новгорода приехали. Спустя два года хотим посмотреть, что случилось, что изменилось.
Ежегодно тема праздника меняется. В этот раз мероприятие было посвящено Петру I: отмечали 350 лет со дня его рождения. Фестиваль проходит дважды в год. Весной и осенью, знаменуя открытие и закрытие сезона фонтанов в Петергофе.