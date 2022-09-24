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В Париже на ночь будут отключать подсветку Эйфелевой башни

24 сентября 2022 20:17
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Новости Франции. Экономить на всем: в Париже на ночь будут отключать подсветку Эйфелевой башни. Если раньше поздним вечером там гуляли влюбленные пары, то теперь романтическую обстановку придется устраивать дома и самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже на ночь будут отключать подсветку Эйфелевой башни-1

Властям сейчас не до культурных символов: нужно принимать меры для борьбы с энергокризисом. К тому же Эйфелеву башню решили отключать одну из последних. Другие здания, например, музеи, потускнели еще раньше. Таким образом правительство рассчитывает уменьшить городские счета за электричество на 10 %.

В Париже на ночь будут отключать подсветку Эйфелевой башни-4

Впрочем, не все во Франции страдают от подобных обстоятельств. Студентам, например, продлили каникулы. Не имея возможности платить за отопление, закрыться пока на две недели решил Страсбургский университет.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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