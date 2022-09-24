Новости Франции. Экономить на всем: в Париже на ночь будут отключать подсветку Эйфелевой башни. Если раньше поздним вечером там гуляли влюбленные пары, то теперь романтическую обстановку придется устраивать дома и самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Властям сейчас не до культурных символов: нужно принимать меры для борьбы с энергокризисом. К тому же Эйфелеву башню решили отключать одну из последних. Другие здания, например, музеи, потускнели еще раньше. Таким образом правительство рассчитывает уменьшить городские счета за электричество на 10 %.