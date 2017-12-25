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В Швейцарии могут провести референдум о выходе страны из ЕС

25 декабря 2017 16:41
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Новости Швейцарии. Очередной раскол наблюдается в Европейском Союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольство высказывает Швейцария. Камнем преткновения стали разногласия в вопросах экономики.

Несколько дней назад Евросоюз принял закон, который ограничивает деятельность швейцарских бизнесменов. В частности, им стало гораздо сложнее покупать акции европейских компаний. В Берне это назвали дискриминацией и пригрозили ответными мерами.

Глава государства уже сообщила, что не исключает возможности проведения референдума о выходе страны из ЕС. В свою очередь, в Евросоюзе заявили, что пока не намерены менять свое решение.

В Швейцарии могут провести референдум о выходе страны из ЕС-1

# Фотофакт # Международная политика

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