В Швейцарии могут провести референдум о выходе страны из ЕС

Новости Швейцарии. Очередной раскол наблюдается в Европейском Союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольство высказывает Швейцария. Камнем преткновения стали разногласия в вопросах экономики.

Несколько дней назад Евросоюз принял закон, который ограничивает деятельность швейцарских бизнесменов. В частности, им стало гораздо сложнее покупать акции европейских компаний. В Берне это назвали дискриминацией и пригрозили ответными мерами.

Глава государства уже сообщила, что не исключает возможности проведения референдума о выходе страны из ЕС. В свою очередь, в Евросоюзе заявили, что пока не намерены менять свое решение.