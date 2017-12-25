Торжественные богослужения и театр под землей: как католики мира отмечают Рождество

Новости мира. Более миллиарда католиков во всем мире 25 декабря отмечают Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чили, Канада, Соединенные Штаты, Германия, Австралия... Рождественскую ночь верующие проводят в молитвах, ну а днем расходятся по домам, чтобы отметить рождество в кругу родных и, конечно, обменяться подарками и пожеланиями.

Тысячи верующих и паломников собрались на рождественскую службу в Вифлееме – городе где, по преданию, родился Иисус Христос. Торжественная месса в 2017 году, из-за обострившейся на Ближнем Востоке обстановке, проходила при повышенных мерах безопасности. Именно о прекращении кровопролития в данном регионе и о мире молился патриарх Иерусалима Фуад Туаль.

Прихожанка:

Я надеюсь, что люди будут великодушны по отношению друг к другу, не зависимо от их религии, для того, чтобы все мы жили в гармонии, чтобы был мир. Праздничное богослужение прошло и в центре католического мира – Ватикане. Послушать рождественскую мессу в соборе Святого Петра пришли тысячи верующих. На разных языках понтифик поздравил всех с Рождением Спасителя. В своей речи глава Католической церкви говорил о современных проблемах, включая вооруженные конфликты и вызванные ими страдания простых людей.

Франциск, Папа Римский:

Вознося молитвы в честь рождения Иисуса Христа, мы взываем к дару мира для всей планеты. И особенно мы молимся за те народы, которые больше всего сейчас страдают от неутихающих конфликтов.

А в Словении праздновать Рождество отправились в одну из самых крупных пещер в Европе. Там, под землей, актеры исполнили библейские сцены, рассказывающие об истории рождения младенца Иисуса.