Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»

Новости Вьетнама. Масштабная эвакуация проходит на южном побережье Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома вынуждены покинуть около миллиона человек.

На регион надвигается разрушительный ураган «Тембин». Скорость ветра составляет 135 км/час. Для оказания помощи населению мобилизованы военные и полицейские.

Ранее «Тембин» обрушился на Филиппины. От оползней и наводнений, вызванных ураганом, пострадали почти 130 тысяч филиппинцев, 200 человек погибли.