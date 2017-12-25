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Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»

25 декабря 2017 14:44
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Новости Вьетнама. Масштабная эвакуация проходит на южном побережье Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома вынуждены покинуть около миллиона человек.

Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»-1

На регион надвигается разрушительный ураган «Тембин». Скорость ветра составляет 135 км/час. Для оказания помощи населению мобилизованы военные и полицейские.

Ранее «Тембин» обрушился на Филиппины. От оползней и наводнений, вызванных ураганом, пострадали почти 130 тысяч филиппинцев, 200 человек погибли.

Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»-4

Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»-6

Во Вьетнаме массово эвакуируют население: на страну со скоростью 135 км/час движется ураган «Тембин»-8

Соболезнования президенту этой страны и семьям погибших выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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