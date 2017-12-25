Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом, съехавшем в подземный переход в Москве

Новости России. Трагические новости пришли 25 декабря из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Кутузовском проспекте в подземный переход въехал пассажирский автобус. В результате ЧП 5 человек погибли, 15 получили травмы.

Со слов очевидцев, машина на большой скорости сначала заехала на тротуар, на пути сбив нескольких прохожих, а затем съехала в подземный переход и остановилась на лестнице.