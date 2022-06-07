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В Швейцарии для экономии газа предложили снизить зимой температуру в домах

07 июня 2022 13:26
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Новости Швейцарии. В Швейцарии для экономии газа предложили снизить зимой температуру в домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные специалисты подсчитали, что ее понижение хотя бы на один градус позволит сократить потребление энергии на 7 %.

В Швейцарии для экономии газа предложили снизить зимой температуру в домах-1

В стране нет закона, который бы устанавливал допустимую температуру для домов, поэтому воплотить инициативу в жизнь можно быстро и без бюрократических проволочек. И вполне возможно, что проект станет реальностью. Цены на электроэнергию в Швейцарии будут подниматься и дальше. Энергокомпании уже заявили, что в 2023 году ее стоимость вырастет почти на 50 %.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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