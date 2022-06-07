Итальянская полиция изъяла 4,5 тонны кокаина у колумбийской мафии. Спецоперация стала итогом годового расследования

Новости Италии. Итальянская полиция изъяла около 4,5 тонны кокаина стоимостью 240 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта партия наркотиков, принадлежавшая колумбийской мафии, стала одной из самых крупных в Европе.

Кроме запрещенных веществ, правоохранители задержали 38 членов преступной группировки, в которую входили граждане Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Нидерландов и Колумбии.