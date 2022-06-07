Всемирный банк: цены на энергоносители и продовольствие продолжат стремительно расти

Цены на продовольствие и энергоносители будут стремительно расти еще как минимум три года. Об этом заявил Всемирный банк после исследования ситуации на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем мрачном прогнозе организация сообщила, что подорожание основных товаров будет и дальше сопровождаться падением экономики и уровня жизни людей. Стоимость энергоносителей, которая и так бьет рекорды, до конца 2022 года вырастет в среднем на 50 %. Нефть, по сравнению с 2021 годом, подорожает на 40 %, уголь – на 80 % и выше, газ и вовсе на 100 %.

Вызывает тревогу и ситуация с продовольствием. Всемирный банк ожидает, что цены на пшеницу вырастут еще на 40 %, и это по самому оптимистичному сценарию. Согласно отчету организации, мир ожидает товарный шок, который приведет к ограничению торговли продовольствием, топливом и удобрениями.