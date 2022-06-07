Прямой эфир

Польские власти внесли в чёрный список фирму по обслуживанию очистных сооружений

07 июня 2022 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские власти продолжают охоту на компании, подозреваемые в связях с российскими активами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной жертвой стала крупная фирма, которая обслуживает очистные сооружения.

Польские власти внесли в чёрный список фирму по обслуживанию очистных сооружений-1

Из-за внесения ее в черный список возникли серьезные трудности в обслуживании дорогостоящего оборудования. У компании отобрали все машины, а скоро отключат и телефоны. То есть в случае аварии выехать на место специалисты не смогут. И теперь малейшая поломка грозит экологической катастрофой. Потоки промышленных и сточных вод могут хлынуть в местные реки и Балтийское море. Отметим, только за месяц в Польше закрыли 35 компаний, которые могут быть связаны с российским капиталом.  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итальянская полиция изъяла 4,5 тонны кокаина у колумбийской мафии. Спецоперация стала итогом годового расследования
07 июня 2022 10:46

Итальянская полиция изъяла 4,5 тонны кокаина у колумбийской мафии. Спецоперация стала итогом годового расследования

Всемирный банк: цены на энергоносители и продовольствие продолжат стремительно расти
07 июня 2022 10:04

Всемирный банк: цены на энергоносители и продовольствие продолжат стремительно расти

Проливные дожди вызвали масштабное наводнение на юге Китая
07 июня 2022 09:51

Проливные дожди вызвали масштабное наводнение на юге Китая