Польские власти внесли в чёрный список фирму по обслуживанию очистных сооружений

Из-за внесения ее в черный список возникли серьезные трудности в обслуживании дорогостоящего оборудования. У компании отобрали все машины, а скоро отключат и телефоны. То есть в случае аварии выехать на место специалисты не смогут. И теперь малейшая поломка грозит экологической катастрофой. Потоки промышленных и сточных вод могут хлынуть в местные реки и Балтийское море. Отметим, только за месяц в Польше закрыли 35 компаний, которые могут быть связаны с российским капиталом.