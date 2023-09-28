СМИ: каждый четвёртый немец зарабатывает меньше, чем тратит

Немецкие издания публикуют результаты опросов. По данным специалистов, тяжелая финансовая ситуация у граждан ФРГ вызвана высокой инфляцией. Чтобы справиться с ней, две трети опрошенных вынуждены сокращать потребление продуктов питания и в целом урезать расходы. При этом каждый четвертый немец ищет подработку, примерно столько же людей начинает продавать имущество.