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СМИ: каждый четвёртый немец зарабатывает меньше, чем тратит

28 сентября 2023 06:25
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Новости Германии. Расходы каждого четвертого жителя Германии превышают доходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: каждый четвёртый немец зарабатывает меньше, чем тратит-1

Немецкие издания публикуют результаты опросов. По данным специалистов, тяжелая финансовая ситуация у граждан ФРГ вызвана высокой инфляцией. Чтобы справиться с ней, две трети опрошенных вынуждены сокращать потребление продуктов питания и в целом урезать расходы. При этом каждый четвертый немец ищет подработку, примерно столько же людей начинает продавать имущество.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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