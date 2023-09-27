На центральную Грецию обрушились сильные ливни

Новости Греции. Ливни обрушились на центральную Грецию. Дожди в регион принес ураган «Элиас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее остальных от непогоды пострадал город Волос. Там затоплены дороги. Полиция беспокоится из-за возможного роста числа аварий, поэтому запретила движение на большей территории города. Эвакуация пока не требуется. Местные синоптики считают, что ливни задержатся в центральной части страны недолго.