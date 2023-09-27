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На центральную Грецию обрушились сильные ливни

27 сентября 2023 21:00
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Новости Греции. Ливни обрушились на центральную Грецию. Дожди в регион принес ураган «Элиас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На центральную Грецию обрушились сильные ливни-1

Сильнее остальных от непогоды пострадал город Волос. Там затоплены дороги. Полиция беспокоится из-за возможного роста числа аварий, поэтому запретила движение на большей территории города. Эвакуация пока не требуется. Местные синоптики считают, что ливни задержатся в центральной части страны недолго.

# Природные явления # Новости Греции # Фотофакт

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