В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство

Новости Швеции. В Швеции неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Мальмё. В момент взрыва в квартире находились женщина и трое маленьких детей. Они чудом не пострадали. В полиции предполагают, что злоумышленники использовали пиротехническое устройство, похожее на те, что зажигают на футбольных матчах.