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В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство

01 августа 2017 15:27
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Новости Швеции. В Швеции неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство-1

Инцидент произошёл в городе Мальмё. В момент взрыва в квартире находились женщина и трое маленьких детей. Они чудом не пострадали. В полиции предполагают, что злоумышленники использовали пиротехническое устройство, похожее на те, что зажигают на футбольных матчах.

В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство-3

Между тем, это уже четвёртый подобный случай за неделю. Взрывы устраивали в жилом доме, на городской парковке, в одном из случаев на воздух взлетела машина. Стражи порядка пытаются выяснить, есть ли между этими нападениями связь.

В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство-5

# Фотофакт # Стрельба

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