В шведском городе Мальмё неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство

Новости Швеции. В Швеции неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. В Швеции неизвестные забросили в окно жилого дома взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в городе Мальмё. В момент взрыва в квартире находились женщина и трое маленьких детей. Они чудом не пострадали. В полиции предполагают, что злоумышленники использовали пиротехническое устройство, похожее на те, что зажигают на футбольных матчах.
Между тем, это уже четвёртый подобный случай за неделю. Взрывы устраивали в жилом доме, на городской парковке, в одном из случаев на воздух взлетела машина. Стражи порядка пытаются выяснить, есть ли между этими нападениями связь.